Generation Income Properties Aktie
ISIN: US37149D1054
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28.04.2026 14:05:01
Next Generation: Dies sind die wichtigsten Trends
Die nächste Generation vermögender Familien hört bei der Nachfolge-Planung in erster Linie auf ihre «Peers». Beim Thema «Nachhaltige Anlagen» zeigt sich ein grosser Unterschied zwischen den Geschlechtern. Dies zwei Erkenntnisse aus dem ersten «Global Next Generation Report» der UBS. Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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