Next Hydrogen Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Next Hydrogen Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Next Hydrogen Solutions -0,130 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Next Hydrogen Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,3 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,3 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at