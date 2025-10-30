Nextool Technology A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nextool Technology A präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,210 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 79,0 Millionen CNY, gegenüber 88,7 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 10,88 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at