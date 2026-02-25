NH All-One REIT legte Quartalsergebnis vor

NH All-One REIT hat am 23.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

NH All-One REIT hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 46,48 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -28,380 KRW je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat NH All-One REIT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 14,01 Milliarden KRW im Vergleich zu 9,76 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 25,52 KRW beziffert. Im Vorjahr hatte NH All-One REIT 69,48 KRW je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,22 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 49,73 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 38,48 Milliarden KRW im Vorjahr.

