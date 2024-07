Nicholas Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Nicholas Financial stellte am 01.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS lag bei -0,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -2,170 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 55,47 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 8,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 2,860 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nicholas Financial -4,650 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Nicholas Financial im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 49,76 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,24 Millionen USD. Im Vorjahr waren 44,27 Millionen USD in den Büchern gestanden.

