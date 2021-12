Nicht nur E-Autos: Nach Alkohol und Flammenwerfer stellt Tesla "Cyberwhistle" vor

• The Boring Company verkauft im Jahr 2018 20.000 Flammenwerfer• Nach Tesla-Tequila kündigt Musk das Giga Bier an• Die Cyberwhistle ist wenige Stunden nach Verkaufsbeginn ausverkauft

Flammenwerfer

Im Jahr 2018 nahm das von Musk gegründete Tunnelbau- und Infrastrukturunternehmen "The Boring Company" in Folge eines Witzes einen Flammenwerfer ins Sortiment auf. Erwerben konnte man das Fangadget, das angeblich "jede Party belebt", für 500 US-Dollar. Insgesamt brachte das Produkt der Firma in kürzester Zeit zehn Millionen US-Dollar ein, denn nach nur fünf Tagen waren die 20.000 Flammenwerfer bereits ausverkauft. Jeder der Flammenwerfer wurde mit einer Seriennummer von eins bis 20.000 versehen und zusammen mit einem Feuerlöscher versandt.

Teslas alkoholisches Sortiment

Auch der Verkauf des Tesla-Tequila kam wegen eines Witzes ins Rollen. Was im Jahr 2018 mit einem Aprilscherz begonnen hatte, entwickelte sich schnell zu einer neuen Produktidee. Im November 2020 kam schließlich das erste alkoholische Produkt des Elektroautoherstellers auf den Markt, der Tesla-Tequila. Insgesamt kosteten die 750 Milliliter "Premium-Agaven-Schnaps" in der blitzförmigen Flasche 250 US-Dollar. Allerdings konnte das exklusive Tesla-Produkt nur in einigen Bundesstaaten käuflich erworben werden und war bereits nach kürzester Zeit ausverkauft.

Mit Tequila ist es bei Tesla in puncto Alkohol jedoch noch lange nicht getan. Auf einem "Tag der offenen Tür" in der Gigafactory nahe Berlin kündigte der Tesla-CEO Elon Musk im Oktober 2021 das Giga Bier an. Zu welchem Zeitpunkt das neue Getränk des US-Elektroautoherstellers auf dem Markt kommt und wo dieses erhältlich sein soll, ist derzeit jedoch noch nicht bekannt.

Die Cyberwhistle

Nun überrascht Musk erneut mit einem eher ungewöhnlichen Produkt. Auf TwitterApple-Tuch" zu verschwenden, sondern stattdessen die Tesla-Pfeife zu kaufen. Damit spielt Musk auf das im Herbst vorgestellte Mikrofasertuch von Apple an.

Don’t waste your money on that silly Apple Cloth, buy our whistle instead! - Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2021

Die Pfeife, die im Design dem Cybertruck nachempfunden ist, war, wie Business Insider außerdem berichtet, bereits eine Stunde nach Veröffentlichung des Tweets ausverkauft.

E. Schmal / Redaktion finanzen.at