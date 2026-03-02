Nidhogg Resources legte Quartalsergebnis vor

Nidhogg Resources äußerte sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,160 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at