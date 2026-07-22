22.07.2026 09:47:38

Niedriger Oder-Pegel - Güterschifffahrt zum Teil eingestellt

POTSDAM (dpa-AFX) - Infolge der anhaltenden Trockenheit sind die Pegelstände der Oder so stark gesunken, dass die Güterschifffahrt auf manchen Abschnitten nicht mehr möglich ist. Aufgrund des Niedrigwassers könne keine Kennzeichnung für eine geeignete Fahrrinne mehr gewährleistet werden, teilte das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oder-Havel (WSA) auf Anfrage mit. Die Benutzung der Wasserstraßen geschehe deshalb auf eigene Gefahr. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Eine WSA-Sprecherin betonte, dass die Behörde kein Verbot ausspreche oder die Schifffahrt aktiv einstelle. Das sei vielmehr eine Entscheidung der Schiffsführerinnen und -führer infolge der fehlenden Kennzeichnung. Die Sport- und Freizeitschifffahrt sei hingegen nicht eingeschränkt.

Dem RBB zufolge fahren bereits seit Wochen keine Güterschiffe mehr zwischen den Pegeln Ratzdorf im Landkreis Oder-Spree und Hohensaaten-Finow (Märkisch-Oderland). Die Pegelstände der Fahrrinne lägen demnach unter einem Meter. Auch der Wasserstand der Elbe sei teils zu niedrig./maa/DP/nas

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