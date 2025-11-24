Ophir Resources Aktie

Ophir Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
24.11.2025 11:19:23

Nigeria: More young people suffer from diabetes

The West African nation faces a rising caseload, with the disease is increasingly affecting young Nigerians. This challenges long-held beliefs that mainly older populations suffer from diabetes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ophir Resources Comehr Nachrichten