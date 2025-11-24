Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
|
24.11.2025 11:19:23
Nigeria: More young people suffer from diabetes
The West African nation faces a rising caseload, with the disease is increasingly affecting young Nigerians. This challenges long-held beliefs that mainly older populations suffer from diabetes.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!