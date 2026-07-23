NIIT: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

NIIT gab am 21.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 0,59 INR. Im letzten Jahr hatte NIIT einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat NIIT im vergangenen Quartal 956,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NIIT 841,2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at