Nikkei 225-Papier KDDI-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich KDDI-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert KDDI am 19.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 140,00 JPY beschlossen. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,70 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich KDDI 297,58 Mrd. JPY kosten. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,64 Prozent.

KDDI- Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte der KDDI-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 4 156,00 JPY. Am 20.06.2024 wird die KDDI-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den KDDI-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Anleger. Der KDDI-Titel verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 3,12 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert, damals betrug sie noch 3,30 Prozent.

KDDI-Aktienkurs verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von KDDI via TSE 22,24 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 22,52 Prozent besser entwickelt als der KDDI-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel KDDI

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 148,21 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,57 Prozent steigen.

Basisdaten von KDDI

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens KDDI beträgt aktuell 8,701 Bio. JPY. KDDI weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,88 auf. Der Umsatz von KDDI betrug in 2024 5,754 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 301,26 JPY.

Redaktion finanzen.at