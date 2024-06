Nikkei 225-Papier Nomura-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Nomura-Aktionäre freuen

Wie im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Nomura am 25.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2024 23,00 JPY. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 35,29 Prozent an. Nomura zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 60,16 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,07 Prozent an.

Veränderung der Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Nomura-Titel via TSE bei einem Wert von 934,60 JPY aus dem Geschäft. Die Nomura-Aktie wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nomura-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Nomura-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Die Nomura-Aktie verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,35 Prozent. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verschlechtert, damals betrug sie noch 3,34 Prozent.

Reale Rendite im Verhältnis zum Aktienkurs

Innerhalb von 1 Jahr hat der Nomura-Kurs via TSE 72,75 Prozent hinzugewonnen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 73,19 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenerwartung von Nomura

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 30,80 JPY aus. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 3,30 Prozent anziehen.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Titel Nomura

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Nomura steht aktuell bei 2,678 Bio. JPY. Das Nomura-KGV beläuft sich aktuell auf 17,78. 2024 setzte Nomura 4,157 Bio. JPY um und erzielte ein EPS von 54,97 JPY.

