Nikkei 225-Titel Marubeni-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Marubeni Aktionären eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Marubeni-Aktionäre über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Marubeni am 21.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 85,00 JPY je Aktie beschlossen. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividende noch bei 78,00 JPY angesetzt wurde. Alles in allem zahlt Marubeni 138,54 Mrd. JPY an Aktionäre. Damit wurde die Marubeni-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,91 Prozent vergrößert.

Marubeni- Dividendenrendite im Blick

Letztlich notierte der Marubeni-Titel am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 935,00 JPY. Heute wird die Marubeni-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Marubeni-Aktienkurs haben. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenzahlung an die Aktionäre. Für das Jahr 2024 verzeichnet der Marubeni-Anteilsschein eine Dividendenrendite von 3,23 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr verringert, damals betrug sie noch 4,34 Prozent.

Gegenüberstellung von realer Rendite und Marubeni-Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Marubeni-Aktienkurs via TSE 198,73 Prozent verteuert. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 199,94 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Aktie Marubeni

Für 2025 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 90,75 JPY aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,09 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Dividenden-Aktie Marubeni

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Marubeni beläuft sich aktuell auf 4,914 Bio. JPY. Marubeni besitzt aktuell ein KGV von 9,40. Der Umsatz von Marubeni betrug in 2024 7,251 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 279,62 JPY.

