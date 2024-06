Nikkei 225-Titel Secom-Aktie: Über diese Dividende können sich Secom-Anleger freuen

Aktionäre aufpasst: So hoch fällt die Secom-Dividendenausschüttung aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Secom am 25.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 190,00 JPY auszuschütten. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 2,70 Prozent. Somit vergütet Secom die Aktionäre insgesamt mit 40,48 Mrd. JPY. Damit wurde das Niveau der Secom-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 3,64 Prozent nach oben angepasst.

Secom-Aktien-Dividendenrendite

Die Secom-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem TSE-Handel bei 9 582,00 JPY in den Feierabend. Heute wird das Secom-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Dividendenabschlag kann einen optisch negativen Einfluss auf den Aktienkurs haben. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner ausgezahlt. Secom verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,73 Prozent. Somit reduzierte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,27 Prozent.

Vergleich von tatsächlicher Rendite und Kursentwicklung

Im Zeitraum von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Secom via TSE 12,69 Prozent verteuert. Werden Rendite und Dividende gemeinsam in Betracht gezogen, hat die tatsächliche Rendite mit 12,76 Prozent mehr zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel Secom

Für das Jahr 2025 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 196,67 JPY. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 2,05 Prozent steigern.

Basisdaten der Secom-Aktie

Der Börsenwert des Nikkei 225-Unternehmens Secom beträgt aktuell 1,977 Bio. JPY. Secom weist aktuell ein KGV von 22,74 auf. Im Jahr 2024 erwirtschaftete Secom einen Umsatz von 1,155 Bio.JPY sowie ein EPS von 482,03 JPY.

Redaktion finanzen.at