Nikkei 225-Wert Mitsubishi Chemical-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mitsubishi Chemical-Anleger freuen

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Mitsubishi Chemical am 25.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2024 in Höhe von 32,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung erhöhte sich damit im Vorjahresvergleich um 6,67 Prozent. Alles in allem schüttet Mitsubishi Chemical 44,09 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 3,38 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Schlussendlich notierte das Mitsubishi Chemical-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 889,00 JPY. Heute wird der Mitsubishi Chemical-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Mitsubishi Chemical-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Die Auszahlung der Dividende an die Mitsubishi Chemical-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist das Mitsubishi Chemical-Wertpapier eine Dividendenrendite von 3,49 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 3,82 Prozent.

Tatsächliche Rendite vs. Kursentwicklung

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Mitsubishi Chemical-Kurs via TSE 20,51 Prozent erhöht. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 23,06 Prozent statt.

Mitsubishi Chemical- Dividendenerwartung

Für 2025 sehen FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 32,22 JPY voraus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,62 Prozent steigern.

Basisdaten von Dividenden-Aktie Mitsubishi Chemical

Mitsubishi Chemical ist ein Nikkei 225-Unternehmen mit einer Börsenbewertung von aktuell 1,238 Bio. JPY. Das Mitsubishi Chemical-KGV beläuft sich aktuell auf 10,90. Der Umsatz von Mitsubishi Chemical betrug in 2024 4,387 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 84,07 JPY.

Redaktion finanzen.at