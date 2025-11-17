Nikkiso informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Nikkiso veröffentlichte am 14.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 36,26 JPY gegenüber -26,660 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 51,96 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nikkiso einen Umsatz von 49,03 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at