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26.05.2026 06:31:29
Nile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Nile hat am 25.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Nile hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 31,04 INR je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,30 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nile einen Umsatz von 1,90 Milliarden INR eingefahren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 183,67 INR beziffert, während im Vorjahr 119,78 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,41 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 9,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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