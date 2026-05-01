Ningbo Deye Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Ningbo Deye Technology A präsentierte am 29.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 1,31 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ningbo Deye Technology A 0,780 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 75,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,46 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 2,55 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,28 CNY gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 4,87 Milliarden CNY geschätzt.

Redaktion finanzen.at