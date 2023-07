NIO-Aktie, Xpeng-Aktie und Li Auto-Aktie springen hoch: Chinesische Tesla-Rivalen überzeugen mit Auslieferungszahlen - Rivian-Aktie steigt ebenfalls stark

Ermutigende Auslieferungszahlen der chinesischen Tesla-Konkurrenten NIO, Xpeng und Li Auto sorgen am Montag an der Wall Street für Kurssprünge.

• Tesla begeistert mit Auslieferungszahlen• Chinesische Konkurrenten steigern Auslieferungen ebenfalls• Kursgewinne im US-Handel

Nicht nur der US-amerikanische Elektroautobauer Tesla begeistert mit seinen Auslieferungszahlen für das zweite Quartal 2023: Auch die chinesischen Konkurrenten NIO, Xpeng und Li Auto präsentierten Daten zum abgelaufenen Jahresviertel. Am Markt kamen die Neuigkeiten gut an.

NIO liefert mehr E-Autos aus - Minus im Jahresvergleich

Der Elektroautobauer mit Sitz in Shanghai lieferte im Juni 2023 10.707 Fahrzeuge aus - und damit 4.552 Exemplare bzw. 74 Prozent mehr als noch im Mai. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen die Daten jedoch niedriger aus. So rollten im Juni 2022 noch 12.961 NIO-Autos vom Band, wie es in einer Mitteilung heißt. Im gesamten Quartal vermeldete der Tesla-Rivale damit 23.520 verkaufte Fahrzeuge, seit Jahresbeginn schlug das Unternehmen 54.561 Autos los.

Aufwärts ging es laut "MarketWatch" außerdem beim Ausbau des Ladenetzes. So habe NIO seit Ende des ersten Jahresviertels 1.339 Power-Swap-Stationen, 1.285 Power-Charger-Stationen mit 6.467 Ladegeräten und 1.154 Zielladestationen mit 7.993 Ladegeräten installiert. Auch zukünftig soll das Netz erweitert werden. Bis zum Ende des Jahres will das Unternehmen 1.000 weitere Power-Swap-Stationen etablieren. Auch in Deutschland will man weitere solcher Tauschstationen umsetzen. Hier sind laut "WinFuture" 40 Standorte vorgesehen.

Xpeng steigert Auslieferungen den fünften Monat in Folge

Auch NIOs Nachbar aus Guangzhou, Xpeng, konnte im Juni bei den Auslieferungen zulegen. 8.620 E-Autos brachte das Unternehmen auf die Straßen - 15 Prozent mehr als noch im Vormonat. Besonders bei der P7-Serie konnte Xpeng ein starkes Plus verzeichnen: Hier wurden 17 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft als noch im Mai, wie es in einer Ankündigung heißt. Der Juni sei außerdem der fünfte Monat in Folge, in dem die Auslieferungen stiegen. Im direkten Vergleich zum Vorjahreszeitraum fielen jedoch auch Xpengs jüngste Zahlen 43,6 Prozent niedriger aus, so MarketWatch. Im zweiten Quartal 2023 konnte Xpeng 23.205 Exemplare seiner smarten Elektrofahrzeuge an den Mann bringen, was einer Steigerung von 27 Prozent im Vergleich zum ersten Jahresviertel entspricht.

Darüber hinaus stellte man mit dem Xpeng G6 Ultra Smart Coupe SUV einen E-SUV der nächsten Generation vor. Das neue Flaggschiff-Modell soll bereits im Juli von den Bändern rollen. Ab dem vierten Quartal des laufenden Jahres will Xpeng außerdem das KI-Tool AI Valet Driver via Softwareupdate ausrollen. "Der ‚AI Valet Driver‘-Modus ermöglicht es den Nutzern, in einer Vielzahl von Städten in ganz China intelligente Fahrrouten nach ihren Präferenzen zu erstellen, was das Fahren im Alltag sicherer und effizienter macht", heißt es dazu in der Ankündigung.

Li Auto durchbricht Rekordmarke

Mitbewerber Li Auto trennte sich im Juni derweil von 32.575 Fahrzeugen - und erreichte damit erstmals die Marke von 30.000 Auslieferungen in einem Monat. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum bedeuten die jüngsten Daten ein Plus von 150,1 Prozent, so Li Auto in einer Pressemitteilung. Im gesamten zweiten Quartal wurden 86.533 E-Autos ausgeliefert - 201,6 Prozent mehr als im zweiten Jahresviertel 2022. Damit habe man bereits das Auslieferungsziel für das Gesamtjahr 2023 erreicht. "Darüber hinaus werden wir uns im vierten Quartal der Herausforderung stellen, die Marke von 40.000 monatlichen Auslieferungen zu erreichen", erklärte Li Auto-CEO Xiang Li im Rahmen der Ankündigung. Im vierten Quartal soll außerdem das Flaggschiff-Modell Li MEGA präsentiert werden.

Auch US-Rivale Rivian begeistert

Und auch der US-Hersteller Rivian glänzt mit starken Daten. Im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen 12.640 Fahrzeuge aus, während im Vorjahreszeitraum nur 4.467 Autos die Fabrik verließen. Das entspricht einem Plus von 183,0 Prozent. Produziert wurden im vergangenen Jahresviertel 13.992 Exemplare, 217,9 Prozent mehr als im zweiten Quartal 2022. "Diese Zahlen entsprechen weiterhin den Erwartungen des Unternehmens und das Unternehmen geht davon aus, dass es auf dem richtigen Weg ist, die zuvor abgegebene Produktionsprognose von 50.000 pro Jahr zu erfüllen", zeigte sich Rivian in einer Erklärung zuversichtlich.

So reagieren die Aktien

An der Börse kamen die Auslieferungszahlen der Tesla-Mitbewerber gut an: Im NYSE-Handel legte die NIO-Aktie 3,51 Prozent auf 10,03 US-Dollar zu, während sich Xpeng-Titel um 4,17 Prozent auf 13,98 US-Dollar verteuerten. Die Li Auto-Aktie steigt an der NASDAQ derweil um 3,42 Prozent auf 36,30 US-Dollar, Rivian-Papiere gewannen 17,41 Prozent auf 19,56 US-Dollar.

