Nippon Concrete Industries: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Concrete Industries hat am 14.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 5,77 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,06 JPY je Aktie vermeldet.

Nippon Concrete Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,88 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,64 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at