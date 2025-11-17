Nippon Seiro präsentierte Quartalsergebnisse

Nippon Seiro lud am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 16,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 22,69 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,22 Prozent auf 5,03 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Nippon Seiro 5,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at