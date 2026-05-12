12.05.2026 06:31:29

Nippon Systemware: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nippon Systemware hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 85,58 JPY. Im letzten Jahr hatte Nippon Systemware einen Gewinn von 41,36 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 14,72 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 13,84 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 249,00 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Nippon Systemware ein EPS von 245,79 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 4,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 52,43 Milliarden JPY, während im Vorjahr 50,03 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at

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