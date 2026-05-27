Nirlon legte Quartalsergebnis vor

Nirlon veröffentlichte am 25.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,94 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 38,39 INR beziffert, während im Vorjahr 24,21 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,36 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 6,69 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at