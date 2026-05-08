Nisource präsentierte Quartalsergebnisse

Nisource hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,36 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at