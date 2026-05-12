JS Aktie
WKN DE: A2DRZB / ISIN: KR7194370003
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12.05.2026 11:45:00
Node.js: Abermals Ausbruch aus vm2-Sandbox möglich
Eine kritische Sicherheitslücke in der Node.js-Sandbox vm2 kann Schadcode passieren lassen. Ein Sicherheitspatch steht zum Download bereit.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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