Nokia Aktie
WKN: 892885 / ISIN: US6549022043
|
20.11.2025 12:52:00
Nokia Partners With NestAI To Boost AI-powered Defense Solutions
(RTTNews) - Nokia Oyj (NOK), Thursday announced a strategic partnership with NestAI, an European physical AI lab, to advance AI-powered defense solutions.
Under this collaboration, Nokia and NestAI will jointly innovate defense-focused, AI-native solutions by combining Nokia's expertise in secure, AI-native connectivity, sensing, and multimedia with NestAI's platforms in unmanned systems, C2 systems and next-generation AI.
In conjunction with this collaboration, Nokia and investment company Tesi will invest a combined value of 100 million euros in NestAI.
In the pre-market hours, NOK is trading at $6.14, up 1.74 percent on the New York Stock Exchange.
Analysen zu Nokia Oyj (Nokia Corp.) (Spons. ADRS)mehr Analysen
