Nomura Holdings Aktie

Nomura Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857054 / ISIN: JP3762600009

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
15.12.2025 00:35:22

Nomura seeking private debt acquisitions in alternatives push, CEO says

Despite the explosive growth of such financing in the US over the past decade, bank loans still dominate corporate borrowing in JapanWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Nomura Holdings Inc.mehr Nachrichten