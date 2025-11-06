Nordex: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Nordex hat am 04.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 EUR, nach 0,010 EUR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent auf 1,71 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at