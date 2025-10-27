27.10.2025 15:47:38

Nordkoreas Außenministerin bei Putin in Moskau

MOSKAU (dpa-AFX) - Als Zeichen der Partnerschaft zwischen Moskau und Pjöngjang hat Kremlchef Wladimir Putin die nordkoreanische Außenministerin Choe Son Hui empfangen. Der Kreml zeigte Fotos des Gesprächs in Moskau. Aus einem kurzen Wortlautprotokoll ging aber lediglich hervor, dass Putin Grüße an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un auftrug.

Die Außenministerin des isolierten kommunistischen Landes sprach auch mit ihrem russischen Kollegen Sergej Lawrow. Dieser dankte nach Angaben seines Ministeriums erneut für Nordkoreas Beitrag im Krieg gegen die Ukraine.

Mehrere Tausend Soldaten aus dem ostasiatischen Land hatten im Winter 2024/25 geholfen, eine ukrainische Offensive im russischen Gebiet Kursk zu stoppen. Nordkorea ist auch ein wichtiger Lieferant von Artilleriemunition und Raketen für Russland. Beide Länder haben 2024 ein Partnerschaftsabkommen geschlossen, das auch gegenseitigen militärischen Beistand vorsieht./fko/DP/stw

