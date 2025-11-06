North Media A-S: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

North Media A-S ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat North Media A-S die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,00 DKK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -3,900 DKK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat North Media A-S in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 286,4 Millionen DKK im Vergleich zu 306,5 Millionen DKK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at