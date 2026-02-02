Updater Aktie
WKN DE: A2DN6V / ISIN: AU000000UPD3
|
02.02.2026 12:19:00
Notepad++: Updater-Übernahme durch staatliche Akteure
Angreifer hatten gezielt mit dem Notepad++-Updater Malware auf Systeme verfrachtet. Die Untersuchungen deuten auf staatliche Akteure.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Updater Inc Chess Depository Interests repr 0.04 sh
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Updater Inc Chess Depository Interests repr 0.04 sh
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!