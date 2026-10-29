NovoCure Q3 Loss Decreases

(RTTNews) - NovoCure (NVCR) revealed Loss for third quarter of -$10.44 million

The company's earnings came in at -$10.44 million, or -$0.09 per share. This compares with -$37.27 million, or -$0.33 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 15.7% to $193.40 million from $167.20 million last year.

NovoCure earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$10.44 Mln. vs. -$37.27 Mln. last year. -EPS: -$0.09 vs. -$0.33 last year. -Revenue: $193.40 Mln vs. $167.20 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 736 M To $ 743 M