NSK: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NSK hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 16,84 JPY gegenüber 0,140 JPY im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz wurden 216,49 Milliarden JPY gegenüber 197,15 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at