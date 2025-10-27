Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
|
27.10.2025 22:41:14
Nucor Corp. Q3 Profit Climbs, Beats Estimates
(RTTNews) - Nucor Corp. (NUE) released earnings for its third quarter that Increased, from the same period last year and beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $607 million, or $2.63 per share. This compares with $250 million, or $1.05 per share, last year.
Analysts on average had expected the company to earn $2.16 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 14.5% to $8.521 billion from $7.444 billion last year.
Nucor Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $607 Mln. vs. $250 Mln. last year. -EPS: $2.63 vs. $1.05 last year. -Revenue: $8.521 Bln vs. $7.444 Bln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nucor Corp.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nucor von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
26.10.25
|Ausblick: Nucor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
13.10.25
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
12.10.25
|Erste Schätzungen: Nucor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.10.25
|S&P 500-Titel Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.09.25
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nucor von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
22.09.25
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nucor Corp.mehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nucor Corp.
|132,80
|2,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer seitwärts tendiert. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.