Nyce International legte Quartalsergebnis vor

Nyce International hat am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Nyce International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 GBP. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at