NYSE-Handel Dow Jones schwächer

Der Dow Jones gibt im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,33 Prozent auf 52 303,37 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 26,168 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0,266 Prozent tiefer bei 52 335,43 Punkten, nach 52 475,10 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 52 086,13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 52 405,88 Punkten verzeichnete.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den Dow Jones bereits um 0,033 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, wies der Dow Jones 51 349,92 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 29.07.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 594,14 Punkten auf. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.10.2025, bei 47 632,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,10 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 5,12 Prozent auf 148,14 USD), Boeing (+ 3,91 Prozent auf 173,68 USD), Nike (+ 3,04 Prozent auf 38,28 USD), Visa (+ 2,28 Prozent auf 409,72 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,26 Prozent auf 328,06 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Alphabet C (ex Google) (-12,20 Prozent auf 282,62 USD), Caterpillar (-7,80 Prozent auf 657,71 USD), Salesforce (-4,73 Prozent auf 230,65 USD), Amazon (-3,17 Prozent auf 246,53 USD) und Microsoft (-1,25 Prozent auf 524,39 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die Alphabet C (ex Google)-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 001 480 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,657 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,29 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at