NYSE-Handel So performt der Dow Jones am Montagnachmittag

So bewegt sich der Dow Jones am Montagnachmittag.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 39 295,06 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,344 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,227 Prozent schwächer bei 39 408,06 Punkten in den Montagshandel, nach 39 497,54 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 39 251,72 Punkte, das Tageshoch hingegen 39 587,06 Zähler.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 40 000,90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bewegte sich der Dow Jones bei 39 512,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Wert von 35 281,40 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 4,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 41 376,00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37 122,95 Punkte.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walmart (+ 1,69 Prozent auf 69,10 USD), UnitedHealth (+ 1,28 Prozent auf 565,91 USD), Apple (+ 0,32 Prozent auf 216,93 USD), Visa (+ 0,31 Prozent auf 260,57 USD) und Microsoft (+ 0,10 Prozent auf 406,44 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones derweil Procter Gamble (-2,42 Prozent auf 166,42 USD), Boeing (-2,23 Prozent auf 164,16 USD), Intel (-2,16 Prozent auf 19,29 USD), Caterpillar (-1,16 Prozent auf 334,35 USD) und Travelers (-1,09 Prozent auf 210,17 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Intel-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 6 331 431 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im Dow Jones mit 3,010 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

