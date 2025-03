Börse New York: Dow Jones verbucht am Freitagnachmittag Verluste

Derzeit ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Am Freitag verliert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 1,67 Prozent auf 41 592,26 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 16,919 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 42 432,96 Zählern und damit 0,315 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (42 299,70 Punkte).

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 41 532,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 42 258,15 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der Dow Jones bereits um 1,39 Prozent zurück. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 28.02.2025, einen Stand von 43 840,91 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.12.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 992,21 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 28.03.2024, den Stand von 39 807,37 Punkten.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 1,89 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45 054,36 Punkten. Bei 40 661,77 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Merck (+ 2,22 Prozent auf 89,55 USD), Amgen (+ 0,37 Prozent auf 306,91 USD), Johnson Johnson (+ 0,36 Prozent auf 163,71 USD), UnitedHealth (+ 0,27 Prozent auf 517,11 USD) und Verizon (+ 0,11 Prozent auf 45,01 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Amazon (-4,46 Prozent auf 192,38 USD), Nike (-3,91 Prozent auf 63,23 USD), Goldman Sachs (-3,29 Prozent auf 540,52 USD), Caterpillar (-3,18 Prozent auf 328,50 USD) und Microsoft (-3,11 Prozent auf 378,43 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 27 312 658 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,086 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

2025 hat die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at