NYSE-Titel AMC unter Druck: AMC-Aktien stürzen nach geplantem Aktienverkauf ab

Aktien vom AMC gehören am Mittwoch zu den größten Verlierern am Markt.

Aktien von AMC Entertainment brachen im NYSE-Handel schlussendlich um 36,80 Prozent auf 8,62 US-Dollar ein.

Hintergrund der Kursabschläge ist die Nachricht über eine Kapitalverteilungsvereinbarung. Demnach soll der Verkauf von bis zu 40 Millionen Stammaktien geplant sein, das würde rund 7,7 Prozent des gesamten Stammaktienkapitals entsprechen.

Der Verkauf soll entweder am Markt oder über Blockgeschäfte an Handelsvertreter erfolgen. Das kommt bei Anlegern nicht gut an. Erst am 24. August hatte das Unternehmen einen umgekehrten Aktiensplit im Verhältnis 1:10 vollzogen.

Im bisherigen Jahresverlauf hat die AMC-Aktie bereits mehr als 62 Prozent verloren, auf Sicht von einem Jahr beträgt das Minus sogar satte 82 Prozent.



Redaktion finanzen.net