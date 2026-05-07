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07.05.2026 06:31:29
Oaktree Specialty Lending legte Quartalsergebnis vor
Oaktree Specialty Lending hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,21 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Oaktree Specialty Lending ein EPS von -0,420 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 32,63 Prozent auf 56,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Oaktree Specialty Lending 84,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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