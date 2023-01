Oatly and Ya YA Foods Announce Long-Term Strategic Hybrid Manufacturing Partnership in North America

Weiter zum vollständigen Artikel bei "RSS Importer"

Ogden, UT and Fort Worth, TX Facilities to Be Converted from End-to-End Manufacturing to Hybrid Production Models in Shift to Asset-Light Supply Chain Strategy MALMÖ, Sweden and TORONTO, Jan. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Oatly Group AB (Nasdaq: OTLY) (“Oatly” or the “Company”), the world’s original