OBIC präsentierte Quartalsergebnisse

OBIC hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 40,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 34,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat OBIC im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 33,35 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 30,39 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at