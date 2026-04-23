Ocumetics Technology präsentierte Quartalsergebnisse

Ocumetics Technology stellte am 21.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Ocumetics Technology ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr hatten -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at