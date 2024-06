OeNB-Generalrat tagt, Besetzung der Spitzenposten im Blick

Am Montagnachmittag tagt der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Bei der Sitzung wird es aller Wahrscheinlichkeit nach um den Personalvorschlag für das Direktorium gehen, eine offizielle Bestätigung seitens der OeNB gab es hierfür allerdings nicht. Ein heißer Kandidat für den Posten des Gouverneurs ist laut Medienberichten der derzeitige Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP).

Ende März wurden die Posten für das Direktorium der OeNB frühzeitig ausgeschrieben, obwohl die Funktionsperioden der amtierenden Direktoren noch rund ein weiteres Jahr laufen. Die Funktionsperiode von OeNB-Direktor Thomas Steiner läuft bis Ende April 2025, jene von Nationalbank-Direktor Eduard Schock und von Vize-Gouverneur Gottfried Haber bis 10. Juli 2025 und die von Gouverneur Robert Holzmann bis Ende August 2025. Als Grund für die vorgezogene Ausschreibung wurde in Medien die im Herbst stattfindende Nationalratswahl genannt.

Damit die Neubesetzung noch vor der Wahl beschlossen werden kann, müssen aber noch mehrere Hürden überwunden werden. So gibt der OeNB-Generalrat eine Personalliste an die Bundesregierung weiter, die aber nicht an Vorschläge gebunden ist. Auf Vorschlag der Regierung ernennt dann Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen die Mitglieder des OeNB-Direktoriums.

