Österreichische Staatsanleihen im Späthandel fester

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 3 Basispunkte auf 2,77 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 51 Basispunkten.

Deutsche Staatsanleihen zeigten sich am Mittwoch gut behauptet. Der Euro-Bund-Future befestigte sich am Nachmittag um 0,12 Prozent auf 134,10 Punkte.

Der Anleihenhandel am Mittwoch verlief weitgehend impulsarm. Die am Vormittag gemeldeten Daten zur Geldmenge in der Eurozone wirkten sich nicht deutlich aus. In den USA gab es am keine wichtigen Konjunkturdatenveröffentlichungen.

Mit Spannung erwartet werden jetzt die im Wochenverlauf noch anstehenden Daten zur Preisentwicklung in der Eurozone und den USA. Von den Zahlen erhoffen Marktteilnehmer neue Hinweise auf die kommenden Zinsentscheidungen der EZB und der US-Notenbank Fed.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,68 2,75 -0,07 30 5 Jahre 2,48 2,54 -0,06 32 10 Jahre 2,77 2,80 -0,03 51 30 Jahre 3,11 3,15 -0,04 61

mik/sto