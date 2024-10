Österreichische Staatsanleihen im Späthandel klar im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 5 Basispunkte auf 2,67 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 49 Basispunkten.

Aufwärts ging es auch mit den Kursen der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future steigerte sich um 0,32 Prozent. Die Anleihekurse hatten bereits am Dienstag von einem deutlichen Rückgang der Ölpreise profitiert. Inflationserwartungen wurden so gedämpft. "Der massive Rückgang des Ölpreises um über 4 Prozent sorgte gestern für deutlich fallende Renditen an den globalen Bondmärkten und birgt für heute weiteres Performance-Potenzial für Anleihen", kommentierte ein Analyst bei der Commerzbank.

Die Märkte warten jetzt auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB). Volkswirte sind sich weitgehend einig, dass die EZB die Zinsen am Donnerstag erneut um 0,25 Prozent senken wird. Es wird zudem erwartet, dass sich die Notenbank das weitere Vorgehen offen lässt.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,30 2,42 -0,12 13 5 Jahre 2,31 2,38 -0,07 27 10 Jahre 2,67 2,72 -0,05 49 30 Jahre 3,05 3,11 -0,06 57

ste/mik