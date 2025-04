Trumps neues Zollpaket: ATX und DAX vorbörslich tief im Minus -- China-Börsen fallen - Nikkei stürzt ab

Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex werden am Donnerstag mit deutlichen Verlusten erwartet. Die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sorgen in Asien für deutliche Abgaben.

AUSTRIA

Der heimische Aktienmarkt wird tiefrot erwartet.

Der ATX gibt vorbörslich kräftig nach.

Mit heftigen Verlusten rechnen Marktteilnehmer zur Eröffnung des Aktienmarkts. Grund sind die so genannten reziproken Zölle, mit denen US-Präsident Donald Trump nun laut Marktteilnehmern einen regelrechten Handelskrieg heraufbeschwört. Die meisten Importe aus der EU werden mit einem Zoll von 20 Prozent belegt, für Einfuhren aus anderen Ländern verhängt er bis zu 50 Prozent Zoll. Und zusätzliche Zölle will Trump noch auf Pharmaprodukte und Halbleiter einführen. Komme es nun zu Verhandlungen oder Gegenmassnahmen?, fragt Marktstratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank. "Der Markt sieht die Inflationsgefahr, preist aber niedrigeres Wachstum ein", fasst er die Reaktion an den Börsen zusammen. Zölle drückten die Margen der Unternehmen und bremsten die Nachfrage: "im Zweifel beides", wie ein Händler sagt.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Aktienmarkt werden Abschläge erwartet.

Der DAX gibt vorbörslich deutlich nach.

Die Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump dürften am Donnerstag in den Kursen deutscher Aktien tiefe Spuren hinterlassen. vorbörslich zeichnet sich für den DAX ein Rutsch unter die 22.000-Punkte-Marke ab. Stattdessen werden sichere Häfen wie Gold und Staatsanleihen gekauft. Wochenlang hatte US-Präsident Donald Trump mit einem umfassenden XXL-Zollpaket gedroht. Am Vorabend hat er nun seine Pläne präsentiert: Sie sind nicht nur komplex, sondern auch beispiellos in ihrem Umfang. Die USA belegen ab Samstag Einfuhren aus allen Ländern pauschal mit Zöllen von zehn Prozent. Zudem kündigte die US-Regierung einen komplexen Mechanismus wechselseitiger Zölle an, der für viele Länder höhere Abgaben vorsieht. Für die Europäische Union heißt das, dass Exporte ihrer Mitgliedsländer in die Vereinigten Staaten ab kommender Woche mit einem Zoll von 20 Prozent belegt werden.

WALL STREET

Der Handel an der Wall Street war am Mittwoch von Nervosität geprägt.

Der Dow Jones notierte zur Startglocke schwächer. Im Tagesverlauf gelang ihm jedoch ein Richtungswechsel. Er beendete den Handel 0,56 Prozent höher bei 42.225,32 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite startete ebenso leichter. Er konnte seine Verluste jedoch ausgleichen und schloss 0,87 Prozent im Plus bei 17.601,05 Zählern.

Am Tag der umfassenden Zollbekanntgabe durch US-Präsident Donald Trump herrschte Unsicherheit am US-Aktienmarkt. Anleger warten lieber ab, was für neue Zölle Trump ankündigen wird und wie hoch sie sein werden. "Zwar haben sich die US-Indizes in den letzten zwei Handelstagen erholt, doch die Lage bleibt höchst angespannt", kommentierte Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Toro. Die jüngsten Kursstabilisierungen sah er vorerst nur als eine technische Gegenbewegung. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Trump kündigte nach Börsenschluss im Rosengarten des Weißen Hauses ein weitreichendes System wechselseitiger Zölle für Länder weltweit an. Laut Trump markiere dieser Schritt den Beginn eines "goldenen Zeitalters" für die US-Industrie. Die neuen Strafabgaben treffen vor allem die Europäische Union, China, Kanada und Mexiko hart.

Zölle auf Aluminium, Stahl, Autos und andere Importwaren sollen die amerikanische Produktion stärken. Experten warnen jedoch vor steigenden Verbraucherpreisen und einer Anheizung der Inflation. Ein Handelskrieg mit der EU gilt mittlerweile als wahrscheinlich.

ASIEN

Die neuen Zollankündigungen von US-Präsident Donald Trump sorgen in Asien für deutliche Abgaben.

In Tokio verliert der Nikkei 225 aktuell (8.07 Uhr MEZ) 3,39 Prozent auf 34.513,97 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland zeigt sich der Shanghai Composite derweil bei 3.337,65 Einheiten und damit 0,37 Prozent niedriger.

In Hongkong geht es mit den Kursen nach unten: Der Hang Seng verliert 1,89 Prozent auf 22.763,26 Stellen.

Die Börse in Tokio hat nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zum gewaltigen Zollpaket für Handelspartner der Vereinigten Staaten stark nachgegeben. In der Spitze hatte der Index bis zu 4,55 Prozent nachgegeben und war damit auf den tiefsten Stand seit August 2024 gefallen. Trumps Regierung will neue pauschale Zölle in Höhe von zehn Prozent auf Importe aus allen Ländern einführen. Hinzu kommen individuelle Strafabgaben - im Falle der Hightech-Nation Japan sind es 24 Prozent.

