Österreichische Staatsanleihen im Späthandel leicht im Plus

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Mittwoch im Späthandel leicht gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen etwas. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf 2,76 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 50 Basispunkten.

Knapp behauptet zeigten sich hingegen die Kurse der deutschen Staatsanleihen. Der Euro-Bund-Future gab magere 0,09 Prozent nach.

Marktbeobachter verwiesen auf impulsarmen und ruhigen Handel zur Wochenmitte. Wichtige und richtungsweisende Konjunkturnachrichten wurden nicht publiziert.

Anleger warten auf neue Daten zur Preisentwicklung in den USA, die am Donnerstag auf dem Programm stehen. Diese könnten Hinweise zur weiteren Zinsentwicklung in den USA liefern. Außerdem dürften die Investoren auch das Protokoll der vergangenen Zinsentscheidung der Fed im Blick haben, das bereits am Abend veröffentlicht wird und ebenfalls Zinssignale liefern könnte. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 2,42 2,45 -0,03 17 5 Jahre 2,39 2,40 -0,01 27 10 Jahre 2,76 2,77 -0,01 50 30 Jahre 3,13 3,14 -0,01 59

ste/mik