Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Aufschlägen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Donnerstag im Späthandel klar gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen merklich. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um neun Basispunkte auf 2,96 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future gewann 0,43 Prozent.

Die internationalen Impulsgeber an den Finanzmärkten waren am Berichtstag die veröffentlichten US-Inflationszahlen. Im Juni sind in der weltgrößten Volkswirtschaft die Verbraucherpreise zum Vormonat überraschend gesunken. Dies löste Spekulationen auf eine näher rückende Leitzinssenkung in den USA aus und drückte damit international auf die Renditeniveaus.

Eine erste Zinssenkung der Fed ist nur noch eine Frage der Zeit, formulierten Experten von der Commerzbank. Bei der Helaba hieß es: "Die Zinssenkungserwartungen bezüglich der Fed bekommen neue Nahrung, obwohl die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe wieder und unerwartet kräftig gesunken sind. Eine Senkung bereits im Juli ist daher aber wohl keine realistische Option."

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,01 3,13 -0,12 18 5 Jahre 2,78 2,87 -0,09 32 10 Jahre 2,96 3,05 -0,09 48 30 Jahre 3,23 3,28 -0,05 57

