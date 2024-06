Österreichische Staatsanleihen im Späthandel mit Gewinnen

Die Kurse österreichischer Bundesanleihen sind am Dienstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 8 Basispunkte auf 3,0 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 48 Basispunkten.

Am Vormittag fehlte es an Impulsen. In der Eurozone wurden nur Daten zum deutschen Arbeitsmarkt veröffentlicht. Die saisonale Erholung war im Mai schwächer als üblich ausgefallen. "Die Frühjahrsbelebung ist nicht richtig in Fahrt gekommen", sagte die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles.

Am Markt blicken die Anleger zudem auf geldpolitische Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB), die am Donnerstag erwartet werden. Eine Leitzinssenkung um 0,25 Prozentpunkte gilt zwar als sehr wahrscheinlich. Das weitere Vorgehen ist jedoch offen.

Am Nachmittag standen in den US-Zahlen an. Die Auftragseingänge der US-Industrie sind im April etwas stärker gestiegen als erwartet. Die Bestellungen legten um 0,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat zu, wie das US-Handelsministerium mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg um 0,6 Prozent gerechnet.

Die Republik Österreich hat sich am Dienstag über die Aufstockung zweier Bundesanleihen gut 2 Mrd. Euro an den Finanzmärkten geholt. Die Papiere waren bei den Investoren gut nachgefragt. Das siebenjährige Papier (mit einer Restlaufzeit von sechs Jahren) war bei der heutigen Auktion 2,11-fach überzeichnet, die zehnjährige Benchmark-Anleihe wies eine bid-cover-ratio von 2,22 auf.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre 3,10 3,18 -0,08 11 5 Jahre 2,87 2,94 -0,07 30 10 Jahre 3 3,08 -0,08 48 30 Jahre 3,13 3,20 -0,07 46

ger/sto